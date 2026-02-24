Quattordici chilometri di nuove piste ciclabili urbane a Cagliari, per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro: è il cuore del progetto di rafforzamento della mobilità ciclistica approvato dalla giunta comunale, finanziato con fondi pnnr.

L’obiettivo è creare una rete continua e capillare che colleghi i principali poli universitari ai nodi ferroviari e metropolitani, migliorando l’accessibilità tra i quartieri e i grandi attrattori della città. Il progetto, redatto dall’architetto Stefano Lecca, rientra tra gli interventi previsti dal governo per le 40 città universitarie italiane selezionate e Cagliari riceve un finanziamento di quasi 4 milioni di euro.

Il quadro economico prevede 2,7 milioni di euro per i lavori, oltre a circa 790mila euro tra oneri della sicurezza, spese tecniche, collaudi e imprevisti. L’intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e segue il progetto di fattibilità tecnica ed economica verificato positivamente dal Servizio Opere Pubbliche.

L’approvazione del PFTE rappresenta il via libera alla fase esecutiva, con l’obiettivo di completare i lavori entro le scadenze previste dal PNRR, garantendo un collegamento ciclabile efficiente tra i principali punti della mobilità cittadina e rafforzando l’accessibilità sostenibile per studenti e cittadini.