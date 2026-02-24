Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di San Vito, con l’impiego del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, hanno condotto un vasto servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione ha interessato i comuni di San Vito, Armungia, Villasimius, Castiadas, Villaputzu e Muravera, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale, prevenire i reati contro il patrimonio e contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, che hanno visto una massiccia presenza di pattuglie, i militari hanno controllato oltre 70 persone e 30 veicoli, verificato 6 esercizi pubblici, elevando sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro, ritirando due patenti di guida e sottoponendo a fermo amministrativo un veicolo.

Durante i controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata anche sulla tutela delle vittime di violenza di genere. In tale contesto, un 42enne, residente a San Vito e già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, infatti, avrebbe disatteso le stringenti prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a tutela dell’ex compagna. Sul fronte della sicurezza stradale, le verifiche hanno portato alla denuncia di quattro automobilisti per comportamenti gravemente irresponsabili alla guida. Un 44enne residente a Muravera, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Un 23enne, anch’egli di Muravera, ha invece opposto il rifiuto agli accertamenti sanitari specifici per l’uso di sostanze stupefacenti e, a seguito di una perquisizione del suo veicolo, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish, venendo così altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore. Una denuncia per guida sotto l’effetto sostanze stupefacenti è scattata anche per un 53enne originario della Capitale. Infine, un 44enne residente a Sinnai, già noto alle Forze di Polizia, è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente e sprovvisto della necessaria copertura assicurativa. Anche per lui, oltre alle gravi contestazioni al codice della strada, è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di droga, in quanto occultava all’interno dell’abitacolo poco più di due grammi di hashish.