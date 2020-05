Renzi abbaia ma non morde, Italia viva salva il ministro Bonafede che contestava sulla prescrizione, appena tre mesi fa. Bocciate entrambe le mozioni di sfiducia al ministro grillino accusato per la mancata nomina dell’ex pm Di Matteo: decisivo un vertice tra Conte e la Boschi, forse all’orizzonte un terzo ministero per Iv. Una trattativa serrata, poi il via libera: Renzi è più che mai in maggioranza e rinuncia alla spallata, il ministro resta al suo posto e con lui è salvo il governo Conte.