Renato Soru, fondatore di Tiscali ed ex presidente della Regione Sardegna, ha venduto la sua villa al mare a Villasimius a Richard Widmaier Picasso, nipote del celebre artista Pablo Picasso, per una cifra che si aggira attorno ai 15,5 milioni di euro.

L’operazione si è conclusa dopo una trattativa durata mesi. L’immobile, situato in località Is Cuccureddus, comprende un’area di 40 ettari affacciata direttamente sul mare, con approdo privato e un’estesa zona verde alle spalle. Richard Widmaier Picasso ha potuto visionare la proprietà durante un recente soggiorno in Sardegna, ospite proprio dell’ex eurodeputato del Pd.

La vendita chiude un capitolo finanziario complesso per Soru: grazie all’operazione, si conclude infatti un contenzioso con Intesa Sanpaolo legato a un debito di 7 milioni di euro, che aveva portato alla messa all’asta di un’altra proprietà dell’imprenditore, nel centro di Cagliari, la sua famosa villa di Bonaria, quasi mille metri quadri con 36 stanze e una vista mozzafiato su mezza città.

La villa al mare fu costruita alla fine degli anni Cinquanta dalla famiglia Trois e acquistata da Soru nel 2003. L’ex governatore la trasformò in una tenuta esclusiva: 600 metri quadrati di superficie abitabile, una dependance di 170 metri quadri, uliveti, vigneti, frutteti e giardini mediterranei. Nel 2012 era apparsa sul sito di Sotheby’s con una valutazione iniziale di 24 milioni di euro.