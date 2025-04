Nuovo episodio di vandalismo nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Nella notte, un’altra vettura è finita nel mirino dei ladri. A raccontare l’accaduto a Casteddu Online è D. P., proprietario di un Fiat Doblò: “È l’ennesimo furto e danneggiamento all’auto. La tristezza è che in questo caso il danno è non poter utilizzare l’auto”. Stanotte, infatti, ignoti hanno smontato e portato via entrambi gli specchietti retrovisori elettrici, quelli che si aprono e chiudono automaticamente dall’interno del veicolo.

“Stamattina sono uscito per andare a lavoro e ho trovato la macchina in quelle condizioni”, racconta con amarezza. Per l’uomo si tratta del quarto episodio nel corso degli anni. “L’ultimo furto risale a gennaio, mi hanno rubato i sensori di parcheggio dell’auto”, aggiunge. “Non solo: anche il tappo del serbatoio del gasolio”. Un’escalation che sarebbe collegata al mercato nero dei pezzi di ricambio: “C’è un boom di ricambi. È evidente che ci sia una richiesta”. Il problema è anche l’assenza di telecamere di sorveglianza: “Se provano a metterle, le distruggono”, afferma il residente. Tra le soluzioni auspicate, maggiori controlli delle forze dell’ordine e verifiche mirate: “Andare nelle officine dei vari meccanici: se trovano dei pezzi che non corrispondono, iniziare a farsi delle domande”.