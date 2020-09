Referendum in Italia, stravince il Sì: due italiani su tre tagliano il numero dei parlamentari. Si va verso una storica vittoria del Sì: 66 contro 33 per cento nella seconda proiezione, in pratica due elettori su tre decidono di mandare a casa ben 230 deputati e 115 senatori, tagliando oltre a loro anche tutti gli staff. Un risultato da sempre invocato dal M5S, che aveva avuto negli ultimi mesi il timido sì del Pd e anche della Lega e di Fratelli d’Italia, mentre gli esponenti della sinistra storica anche in Sardegna si erano esposti chiaramente per il No. In molti politcii era emersa la paura di una possibilità davvero esigua di una rielezione: ora sarà necessarioa però una nuova legge elettorale, dove l’aspetto più importante (oltre a capire quanto conterà il proporzionale) sarà vedere come saranno definiti i dedputati e i senatori candidati, se e quanto cioè saranno in futuro già scelti e dunque “imposti” nelle candidature dai partiti. La modifica del numero dei parlamentari riguarderà infatti non la legislatura in corso con Conte premier ma la prossima, quella dopo le prossime elezioni politiche attualmente fissate per il 2023.

