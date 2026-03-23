Oltre 74 mila cittadine e cittadini alle urne, concluso lo scrutinio nelle 173 sezioni del capoluogo sardo.
A conclusione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali relative al Referendum confermativo di domenica 22 e oggi, lunedì 23 marzo 2026, si registra nel Comune di Cagliari un’affluenza complessiva del 60,36 per cento.
Il dato è stato ufficializzato nel pomeriggio di della stessa giornata di oggi, alle ore 15, al termine delle verifiche effettuate nelle 173 sezioni elettorali cittadine.
In termini assoluti, hanno partecipato al voto 74.127 elettrici ed elettori su un totale di 122.812 aventi diritto.