“La Sovranità appartiene al popolo e oggi gli italiani si sono espressi con chiarezza”, commenta la premier Meloni in un video social di pochi minuti fa. “Il Governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della Giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale, l’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della Nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto con responsabilità e soprattutto con rispetto verso l’Italia e il suo popolo. “