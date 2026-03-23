Il Windsurfing Club Cagliari ha aperto la stagione 2026 facendosi notare con una prestazione da assoluta protagonista alla Coppa Italia Techno293 e iQFoil, disputata a Sferracavallo.

Forte del talento, organizzazione e spirito di squadra, il club cagliaritano ha dominato il primo appuntamento nazionale, conquistando 15 medaglie e imponendosi come squadra più medagliata d’Italia.

La qualità del gruppo continua a distinguersi nel panorama nazionale, forte anche della squadra più numerosa nelle classi Techno293 e iQFoil. Sotto la guida esperta dei coach Diego Uccheddu, Alessandro Melis ed Elisa Cerciello, gli atleti hanno saputo esprimere il massimo sia in termini di risultati che di spirito sportivo.

Nella classe Techno293 arrivano risultati di grande prestigio: oro per Ginevra Serra e Diego Montalto nella categoria Experience, per Francesco Cao tra gli Under 17 e per Mattia Murtas nella Plus. Sul podio anche Marco Sarica (argento CH4), Antonio Sarica (bronzo CH4), Josto Serra (argento Experience), Bianca Sirena (bronzo U13), Luca Versace (bronzo U15), Davide Zucca (argento U17), Vanina Bruni ed Enrico Mura (argento U19). Ottimi piazzamenti anche per Gabriele Corda e Loris D’Agata Solaro.

Grande soddisfazione anche nella classe iQFoil, con Giulia Maglioni che conquista l’oro tra gli Junior, seguita dall’argento di Claudio Capitta e dal bronzo di Jan Orlowski. Positiva anche la prova di Kristof Orlowski.

Un risultato complessivo che premia il lavoro quotidiano del club e racconta di una squadra compatta, determinata e capace di distinguersi non solo per le prestazioni sportive, ma anche per correttezza e atteggiamento.

Archiviato questo brillante esordio, l’attenzione si sposta ora sul prossimo grande appuntamento internazionale: il Campionato del Mondo Techno293 2026, in programma dal 3 all’11 aprile in Turchia, dove il Windsurfing Club Cagliari proverà a confermare quanto di buono già mostrato in questo straordinario avvio di stagione.