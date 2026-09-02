Tragedia sfiorata ieri in un’abitazione del Fontana Candida, a Roma. Un uomo di 47 anni ha accoltellato al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente. Secondo quanto emerso dalle indagini del Commissariato Tuscolano, la donna si era recata a casa dell’ex marito per recuperare alcune cose.

Da lì sarebbe scattata prima un’aggressione verbale da parte dell’uomo e poi fisica, colpendola 4 volte con coltello. Forse spaventato per la gravità della situazione, ha accompagnato la donna al pronto soccorso dove è stata subito presa in cura e dopo e dopo è scappato con il figlio. Una fuga durata 7 ore è finita a Torvajanica, dove padre e figlio sono stati ritrovati.

Fortunatamente le ferite inferte alla donna non sono risultate particolarmente gravi e lei stessa ha raccontato tutto alle forze dell’ordine, comprese le violenze subite in passato.

L’uomo è stato trasferito in carcere.