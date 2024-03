Rapinato a Cagliari da 3 persone, fermati due giovani di 20 e 22 anni.

Cagliari, arrestate due persone per rapina aggravata in concorso: si tratta di un giovane di 22 anni e di una donna di 20 anni.

Nella serata di ieri, sulla linea 112 è giunta la richiesta di aiuto da parte di un giovane, il quale comunicava di aver appena subito una rapina da parte di tre soggetti.

La vittima ha riferito che, mentre si trovava in via Sicilia, sarebbe stato avvicinato da tre persone, di cui una donna e due uomini, i quali dopo averlo braccato al muro e minacciato di consegnargli del denaro, gli avrebbero asportato con forza dal suo borsello del denaro contante e la sua confezione di tabacco, prima di darsi a precipitosa fuga.

Le pattuglie della Squadra Volante, impegnate nella ricerca dei citati soggetti, sono riuscite a rintracciare due di loro nei pressi della stazione ARST di Piazza Matteotti.

I due, un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 20 anni, originari del posto, corrispondenti nelle fattezze alla descrizione fornita dalla vittima, sono stati fermati dagli agenti e sottoposti a perquisizione personale, la quale ha consentito di rinvenire negli indumenti di entrambi un coltello a serramanico e, sulla donna, anche la somma di 35 € in contanti e la confezione di tabacco sottratta poco prima al malcapitato.

I presunti autori dei fatti, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti di Polizia analoghi, sono stati accompagnati in Questura in stato di arresto per le ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora per entrambi.