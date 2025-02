Rapina a mano armata a Villasor, un malvivente incappucciato ha fatto irruzione in un tabacchino al centro del paese: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Non sono tante le informazioni disponibili al momento, anche il sindaco Massimo Pinna non conosce particolari dettagli riguardanti l’accaduto, se non che il rapinatore si è introdotto nella rivendita armato. Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine che sono impegnate a perlustrare la zona.