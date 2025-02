Derubati di tutto: furgone, costumi, scene che servivano per dare vita a rappresentazioni teatrali per bambini e ragazzi. Una compagnia teatrale di Padova lancia un accorato appello a Casteddu online e chiede aiuto a tutti i cagliaritani per ritrovare almeno i costumi e le scene senza i quali per loro è impossibile andare avanti.

“Siamo una compagnia teatrale di Padova che nei giorni scorsi (e fino ad oggi) si trovava a Cagliari per portare in scena uno spettacolo di teatro per ragazzi presso lo spazio “Intrepidi monelli”. Sabato siamo arrivati in città, abbiamo parcheggiato in Viale Cristoforo Colombo il nostro furgone, carico di scene e costumi, e alla domenica mattina non lo abbiamo più trovato….Insomma, noi teatranti, che a fatica continuiamo a fare del teatro la nostra professione, siamo stati privati non tanto di un furgone.. quanto di scene e costumi che in questi mesi avremmo dovuto usare per emozionare e coinvolgere giovani studenti e famiglie.. come solo il teatro sa fare”, ci scrive il direttore artistico della compagnia Teatro Fuori Rotta, Gioele Peccenini

“Gli amici della compagnia “Actores Alidos” e anche di “Cada Die Teatro” sono stati davvero premurosi e si sono spesi per aiutarci ma ahinoi invano…Dopo aver fatto denuncia e aver girato tutta Cagliari alla ricerca del nostro furgone, siamo tornati a casa.. senza aver però con noi il materiale che avrebbe consentito a ben 6 attori diversi e due tecnici di poter lavorare in questi mesi… insomma siamo paralizzati.

Non chiediamo indietro il nostro furgone.. che ormai immaginiamo smontato per poter forse esser usato per i suoi ricambi.. ma preghiamo tutti i cagliaritani di sostenerci nel farci riavere scene e costumi.. non utili a chi ha rubato il mezzo, ma fondamentali per noi teatranti e per tutti quegli spettatori che amano il teatro e ciò che esso regala.

Grazie per l’attenzione e per ogni cosa è un vostro potere fare”, conclude Peccenini.

Un appello per tutti i cagliaritani a dare una mano per una buona causa: chiunque possa avere informazioni utili lo segnali alla nostra redazione.