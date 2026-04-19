Tragedia la notte scorsa a Pavia. Un ragazzo di 25 anni originario della Sicilia, Gabriele Vaccaro, è stato accoltellato a morte nel parcheggio dell’area Cattaneo. Inutile, purtroppo, la corsa in ospedale: il giovane è morto poco dopo.

Stando a quanto ricostruito, il 25enne si trovava in giro con alcuni amici quando si sono recati a prendere l’auto. Lì sarebbe accaduta la tragedia: un gruppetto di giovani, con cui c’era stata una discussione poco prima fuori da un locale forse per una ragazza, avrebbe seguito i ragazzi fino al parcheggio. A farne le spese il 25enne, ferito gravemente al collo da uno del gruppo. Gli amici lo hanno subito medicato e portato a casa, poiché sia loro che Gabriele non ritenevano che la situazione fosse grave. Dopo, è stato allertato il 118.

Gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda e sono state già state acquisite le immagini delle telecamere dì videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.