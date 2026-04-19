Nel corso della notte appena trascorsa, i carabinieri della Stazione di Santadi, con il supporto dei colleghi della Stazione di Narcao, hanno interrotto un tentativo di furto di carburante in una zona rurale del basso Sulcis.

L’operazione è scaturita dall’intuito dei militari impegnati in un ordinario servizio di perlustrazione in località Is Toneddus. L’attenzione della pattuglia è stata attirata dalla luce di una torcia che stava illuminando le pertinenze di un’azienda locale; insospettiti dalla circostanza anomala, i carabinieri hanno deciso di verificare immediatamente quanto stesse accadendo.

Avvicinatisi silenziosamente, hanno sorpreso un 44enne del luogo, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, proprio mentre era intento ad asportare del gasolio dal serbatoio di un generatore elettrico. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare l’uomo e di recuperare sia il carburante già sottratto che gli strumenti utilizzati per il prelievo, il tutto prontamente sottoposto a sequestro penale.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di furto aggravato.