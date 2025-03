Terribile aggressione nella notte fra venerdì e sabato fuori da un locale di via Filzi a Milano. Al centro di una brutale, che ha coinvolto una cinquantina di persone, due ragazzi di 22 e 26 anni. Il 22enne, di origini ivoriane, è stato aggredito con calci, pugni e bastonate anche quando era ormai a terra senza poter più reagire. Il giovane si trova attualmente ricoverato al Niguarda di Milano ma non sarebbe in pericolo di vita. Codice giallo per il 26enne, trasportato al Fatebenefratelli. Le forze dell’ordine, già in possesso delle immagini, stanno lavorando per rintracciare gli autori dell’aggressione. Preziose potrebbero essere le testimonianze di alcuni residenti della zona, secondo i quali all’origine dei fatti ci sarebbe qualche avance di troppo alla fidanzata di uno degli aggressori da parte del 22enne. L’uomo avrebbe poi chiamato anche altre persone per “punire” lo sgarro subìto.