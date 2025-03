Assemini, “ha avuto un malore” Maurizio Mereu, 48 anni: è deceduto così a Londra, prima di fare rientro in Sardegna. Era all’aeroporto di Stansted la mattina del 24 febbraio, doveva imbarcarsi per Cagliari e, da allora, si erano perse le sue tracce. La sua famiglia aveva lanciato un appello a “Chi l’ha visto?” con la speranza di ritrovare l’uomo. Purtroppo ieri è giunta la tragica notizia della sua morte, per “malore” ha comunicato la famiglia, che ha ringraziato chi si è prodigato per rintracciare il proprio caro.