Una tranquilla mattinata al Poetto si è trasformata in un momento di grande preoccupazione per una giovane madre, che ha segnalato a Casteddu Online la presenza di siringhe abbandonate lungo la spiaggia. “Mi trovavo in spiaggia a passeggiare con i miei figli dopo aver fatto colazione in un bar”, racconta la donna. “Ci siamo seduti sul bordo cementato fronte al locale, e proprio accanto a noi abbiamo notato una siringa. Per fortuna, i bambini non hanno fatto in tempo a toccarla, ma poco dopo, spostandoci, ho visto un altro pezzo di siringa fuoriuscire dalla sabbia”. Preoccupata per il pericolo, ha immediatamente allertato i proprietari del locale, che hanno rassicurato la donna di provvedere tempestivamente alla rimozione. Tuttavia, la sua segnalazione vuole essere un monito per tutti: “Situazioni del genere sono estremamente pericolose, non solo per i bambini, ma per chiunque frequenti la spiaggia”. L’episodio solleva un problema di sicurezza che non può essere ignorato: “Sia i bambini che i genitori hanno il diritto di trascorrere qualche ora all’aria aperta in tranquillità”, sottolinea. “È necessaria una maggiore vigilanza anche nelle spiagge, per garantire un ambiente sicuro per tutti”. L’allarme lanciato dalla giovane madre si aggiunge a numerose altre segnalazioni che, negli ultimi anni, hanno evidenziato il problema dei rifiuti pericolosi sulle spiagge. Una questione che richiede un intervento urgente da parte delle autorità per tutelare la salute e il benessere dei cittadini.