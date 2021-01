Ragazzina morta a Ozieri, il padre a Radio Casteddu: “Voglio la verità sulla morte di mia figlia”

Maria Rosa Meledina, 17enne di Ozieri è morta domenica. Infarto dicono i medici. Ma papà Francesco non ci sta e chiede la verità sul decesso di sua figlia. “Domenica e stava male e ho chiamato il 118 perché la bambina non riusciva a respirare, la volevano portare a Sassari e ma al pronto soccorso le hanno riscontrato un arrestato cardiaco e ha ripreso conoscenza. Mia figlia è deceduta poi a Sassari in Rianimazione. Ha lottato contro il Covid e ha vinto 2 battaglie contro due tumori ai reni.

Noi ora vogliamo la verità”, aggiunge, “ci hanno detto che la bimba che aveva i polmoni pieni d’acqua, ho chiesto un’ecografia e una radiografia ai polmoni ma non l’hanno fatta perché la bambina era positiva al Covid. Non riusciva a respirare e ha sforzato il cuore al massimo. Un’ecografia sarebbe stata importante per vedere il problema, ma non l’hanno fatta. E ora ci siamo rivolti a un avvocato e un medico legale per vederci chiaro”.

