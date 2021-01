Antonio Loddo ristoratore di Carbonia a Radio Casteddu: “Fateci aprire fino al coprifuoco”

Antonio Loddo ristoratore di Carbonia a Radio CASTEDDU: “Stamattina siamo andati a parlare con l’assessore Chessa che ci ha accolto e abbiamo fatto le nostre richieste che un po’ sono quelle di tutti: ora vogliamo fare anche una conferenza stampa con Solinas. Questo non è lavoro, non è neanche sopravvivenza sono più le spese che facciamo che quello che rientra. Siamo contenti che sono state accolte le nostre richieste, ora vogliamo i fatti. Noi siamo Regione Autonoma per che cosa? Noi delle briciole non ce ne facciamo niente, vogliamo lavorare, aprire in sicurezza a pranzo e a cena; capiamo che c’è la pandemia e hanno messo il coprifuoco alle 10, noi possiamo anche rispettarlo per adesso ma fateci lavorare”.

Risentite qui l’intervista a Antonio Loddo del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU