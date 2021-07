Ragazza travolta da un’auto sulle strisce a Cagliari: ferita e portata all’ospedale

Incidente stradale nel quartiere cagliaritano di La Vega. Una 45enne cagliaritana alla guida di una Peugeot 206, nello svoltare a sinistra da via Trentino a via Basilicata, ha investito una 20enne residente fuori città che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La ragazza è caduta a terra ed è rimasta ferita: soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata al Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto gli agenti della polizia Locale per i rilievi di legge.