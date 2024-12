La protezione civile ha diramato un comunicato per avvisare la cittadinanza di un’allerta meteo per vento e mareggiate sulla Sardegna valida sino alle 23,59 di domani, lunedì 23 dicembre.

“Dal pomeriggio di oggi (22 dicembre) sono previsti venti dai quadranti occidentali, in rinforzo e in rotazione verso nord-ovest col passare delle ore. Sulla costa occidentale, sulla costa settentrionale e nelle zone di montagna”- spiega la nota. “I venti raggiungeranno valori medi sino a burrasca e raffiche fino a tempesta. Nel corso della giornata di domani (23 dicembre) l’intensità del vento risulterà in progressiva diminuzione, iniziando da nord”.

Questo ciclone mediterraneo, ha spiegato la Protezione Civile, interesserà tutte le regioni italiane per i prossimi giorni.