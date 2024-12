Il dramma accaduto nella notte fra venerdì e sabato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un uomo di 48 anni di origini cinesi è stato trovato senza vita in casa sua. I sospetti degli inquirenti si sono subito diretti sul figlio del 48enne, che è stato poi fermato e trovato in possesso di circa 100 mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, 27 anni, avrebbe ucciso il padre al culmine di una lite per futili motivi per poi fuggire con l’auto di famiglia. Attualmente il giovane è interrogato dalle forze dell’ordine, mentre è stata già disposta dalle autorità preposte l’autopsia sul corpo del 48enne.