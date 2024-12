È accaduto a Sassari, nel centro, in Via Sorso nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa le cinque del mattino, decine di persone si sono avventate tra calci, pugni e schiaffi. A svegliare il quartiere, le ennesime urla provocate da liti ormai all’ordine del giorno. Restano ancora da chiarire le cause che avrebbero fatto scatenare il pestaggio, tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe l’eccessivo consumo di alcol da parte dei giovani.