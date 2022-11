Raffiche di vento da 100 km orari e alberi sradicati: Carbonia sconvolta dalla tempesta

Di



Cronaca

Le situazioni più critiche si sono registrate in via Costituente, corso Albania, via Risorgimento, via Monte Leone. Un albero è stato sradicato dal vento anche nei pressi dell’anfiteatro. Questa mattina la situazione è tornata quasi alla normalità: sono ancora in corso le operazioni per ultimare la rimozione degli alberi abbattuti dalle carreggiate