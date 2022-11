Cagliari, Fantasy Day alla Fiera: in arrivo Yuri Ismaylov di Stranger Thinks

Arriva il primo Fantasy Day in Sardegna con ospiti internazionali. Direttamente da Los Angeles sbarca in città Nikola Ðuričko, l’attore che ha interpretato Yuri Ismaylov nella quarta stagione di Stranger Things. L’appuntamento sabato 26 e Domenica 27 novembre alla Fiera di Cagliari al ‘Fairytopia” con un ricco programma di ospiti internazionali, concerti e laboratori sul mondo Fantasy

Gli amanti di Dragon Ball, One Piece e Yu Gi Oh potranno gustarsi il live e firmacopie col capitano Giorgio Vanni. Due gli appuntamenti per gli appassionati Disney: tutta la magia dei Classici in un live con Alberto Pagnotta, Luna Racini e Marika Barbieri e poi principi e principesse (ma anche malvagi) durante la sfilata di abiti sartoriali a cura di Cabiz Costumes. Ci sarà poi l’area espositori, dove acquistare gadget e articoli da collezione dei film e serie tv come Stranger Things, Disney, Harry Potter, Marvel e tanto altro. E ci sarà anche l’occasione di degustare gli snack visti in tv come gli eggos o e le altre delizie made in Usa.

Durante i laboratori si potrà imparare a disegnare i personaggi Disney, dall’anatomia alla colorazione, il face painting a tema Stranger Things, i ballerini al ritmo delle colonne sonore Disney. Infine le photostation a tema Stranger Things, Ritorno al Futuro e E.T.