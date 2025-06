Altra domenica di multe per i bagnanti della domenica al Poetto di Cagliari. Dopo le nuove tariffe schizzate alle stelle per i parcheggi a pagamento, nuova raffica di sanzioni ieri per chi ha parcheggiato nella zona Fico d’India-Corto Maltese, di fronte ai lidi, in un pezzo di strada dove il parcheggio non è consentito per la presenza della striscia bianca continua ma dove, oggettivamente, le auto parcheggiate non comportano disagi o pericoli. Basterebbe dunque che il Comune rendesse parcheggiabile, con strisce bianche quella zona, dunque gratuitamente, per dare un po’ di respiro a cagliaritani e turisti che cercano un parcheggio, soprattutto nel weekend, senza farsi spennare dalle tariffe impazzite. Che quest’anno sono letteralmente schizzate alle stelle: l’anno scorso il parcheggio costava 3 euro per l’intera mattinata e 5 euro per tutta la giornata. Quest’anno le tariffe sono state irrazionalmente maggiorate: si paga 5 euro per tre ore di sosta, 9 per sei ore, 14 per 10 ore.