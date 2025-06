Quattordici le piazze coinvolte, per un totale di 12 eventi dal vivo e 6 proiezioni cinematografiche all’aperto, tutti gratuiti. All’incontro di presentazione hanno partecipato il sindaco Massimo Zedda, l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, e la presidente della Commissione Cultura Marta Mereu. “Ci sono nuove piazze rispetto allo scorso anno: piazza San Michele, piazza Palazzo, Giardini Pubblici, Sant’Elia e, per i film, anche piazza Giovanni XXIII, piazza del Carmine e piazza San Cosimo. L’amministrazione organizza questa rassegna per lo più per i cagliaritani e le cagliaritane che restano in città durante l’estate. La rassegna è gratuita e, come lo scorso anno, sarà popolata dai tanti turisti residenti in città”, ha spiegato l’assessora Chiappe.

Il calendario degli appuntamenti:

26 giugno – Giardino sotto le mura, ore 20:00 – Massimiliano Medda intervista Jacopo Cullin, concerto dei Musone

3 luglio – Parco della Musica, ore 21:00 – Buzz Jars

10 luglio – Piazza del Carmine, ore 21:00 – Jam Session

17 luglio – Piazza San Michele, ore 21:00 – Joe Perrino “Cantastorie di vita” e Zuarive Live con Maria Boncan

24 luglio – L’Orto dei Cappuccini, ore 19:00 – Les Mascareddas, teatro per ragazzi

31 luglio – Piazza Palazzo, ore 21:00 – Chiara Effe (Duo) e Mauro Ermanno Giovanardi in concerto acustico

7 agosto – Giorgino, ore 21:00 – “Il mare e il palco”

14 agosto – Giardini Pubblici, ore 21:00 – Il Duro Perfetto, cinema in musica: Morricone, Piazzolla, Mozart, Tchaikovsky e jazz

15 agosto – Sant’Elia, ore 21:00 – Sensei, Sa Razza e Tormento

21 agosto – Pirri – Ex Vetreria, ore 21:00 – Les Mascareddas

28 agosto – Exmà, ore 21:00 – Simone Lulache e Nunzio Caponio in One Man One Shakespeare

4 settembre – Exmà, ore 21:00 – Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis

Il direttore artistico della rassegna è Massimiliano Medda: “L’idea di questa manifestazione è far rivivere la Cagliari degli anni ’80, con tanti palchi dislocati per la città e tutta una serie di spettacoli. Abbiamo voluto riportare una città ricca di appuntamenti”. A sottolineare l’ampiezza dell’offerta anche il sindaco Zedda: “La rassegna si articola da giugno a settembre. A questa iniziativa si aggiungono le altre che si stanno svolgendo in piazza del Carmine, quelle già svolte sia dal Comune che dai privati, più quelle che verranno organizzate alla Fiera. Questo cartellone lo abbiamo chiamato ‘Si muove la città’, affinché la città si muova verso la cultura, lo spettacolo e l’animazione dei tanti quartieri. Dotare la città di un cartellone che possa essere apprezzato da turisti e cittadini”. Marta Mereu, presidente della Commissione Cultura, ha infine ribadito:

“L’amministrazione crede moltissimo nella forza delle piazze e nel dinamismo culturale della città”. La rassegna è resa possibile grazie al finanziamento integrale della Fondazione di Sardegna, che ha destinato all’iniziativa 136mila euro.