Un tragico incidente sulla 197 ha portato via la notte scorsa il 58enne di Elmas Marco Mascia.

Il veicolo a due ruote, un enduro di grossa cilindrata, era condotto dal 58 enne, residente a Elmas; con lui viaggiava la convivente di 67 anni. L’autovettura, una utilitaria di piccola cilindrata, era guidata da un 30enne residente a Guspini.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati mentre procedevano lungo la statale. Il conducente del motociclo è deceduto sul colpo. La passeggera è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario del 118 e trasferita in ambulanza all’ospedale “Brotzu” di Cagliari; le sue condizioni sono state giudicate serie ma non tali da far temere per la vita. Il conducente dell’auto, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i militari delle Stazioni Carabinieri di Arbus e Gonnosfanadiga, supportati dall’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, nonché i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri e diverse unità del servizio di emergenza sanitaria 118. I documenti di guida e di circolazione dei veicoli sono risultati in regola. L’Autorità giudiziaria, prontamente informata dalla Stazione Carabinieri di Arbus che conduce le indagini, ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e la restituzione della salma ai familiari.

Foto di Giulia Lobina