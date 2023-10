Radioterapia impossibile a Cagliari per un malato di tumore: “Costretti ad andare a Olbia”

Ha scoperto di avere un tumore nel pieno della pandemia Covid, e già in quel periodo per lui è stato difficile e complicato accedere a visite e cure. Ora, però, per Lazzaro, 58enne di Cagliari, la situazione si è resa ancora più difficile. Per la radioterapia viene spedito regolarmente al Mater Olbia: “C’è posto solo lì”, racconta, ormai allo stremo delle forze per l’ennesima lunga trasferta, la moglie, Anna Maria Argiolas, sessantuno anni. Spese di viaggio e soggiorno a loro carico, e si è pure aggiunta la beffa della rottura dei macchinari nell’ospedale qatariota. Ecco, di seguito, il loro sfogo.

“Mi chiamo Anna Maria Argiolas, sono la moglie di un uomo malato di tumore. Non sto a raccontare tutta la trafila e tutto il disagio che ha dovuto sopportare mio marito. Si è ammalato che eravamo in piena pandemia, ricoverato a Cagliari a Is Mirrionis, tra pazienti spostati da un reparto all’altro solo perché nn si poteva andare a trovarli. Ora fa chemioterapia da quasi due anni ma avendo bisogno di radioterapia a Cagliari non la fanno. Perché con tutti gli ospedale che abbiamo non può farla vicino a casa? Ci indirizzano al Mater Olbia: bellissimo, nuovo, medici bravi. Ma vi sembra possibile che affrontiamo lontananza da casa, spese extra per casa d’appoggio, spostamenti e mangiare? Siamo qui da una settimana ma la macchina che usano per la radioterapia è sempre rotta. Un ospedale che e in funzione da pochi anni perché ha strumenti così vecchi? Sono macchinari che, per quello che so, costano milioni di euro. Di chi è la colpa. Per curarsi un male, la salute di mio marito e la mia sta vacillando. Siamo davvero al limite”.