Radio Zampetta Sarda: sos per Crispy, rischia la vita

SOS PER CRISPY, UNA GATTINA CHE VIVE TRA I PARCHEGGI DI UN RISTORANTE, RISCHIA LA VITA.

CHI L’ ADOTTA E LE REGALA UNA VERA FAMIGLIA?

Cerchiamo adozione per Crispy, gattina di 3/4 mesi che si trova nei parcheggi di un noto ristorante di Quartu Sant’ Elena, e ogni giorno rischia di essere investita. C’è qualche buon anima che può offrirle una casetta e che le dia tanto amore? Caratterialmente e molto coccolona e giocherellona❤️

per info 3467629251