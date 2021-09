Radio Zampetta Sarda: adozione per Lacci, vittima di abbandono a Cagliari

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI ADOZIONE PER LACCI, VITTIMA DI ABBANDONO A CAGLIARI.

AIUTIAMOLO A TROVARE UNA FAMIGLIA CHE GLI DIA TANTO AMORE.

Lacci ha quasi 5 mesi, maschio, sterilizzato segni particolari; “dolcissimo e coccolone.”

Chi da una possibilità di riscatto dalla vita a Lacci?