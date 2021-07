Radio Zampetta Sarda, aiutiamo la piccola Guenda a trovare una famiglia per la vita

AIUTIAMO LA PICCOLA GUENDA A TROVARE UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

CONDIVIDIAMO TUTTI

MARZIA PIGA CHIEDE AIUTO A RADIO ZAMPETTA PER LA PICCOLA GUENDA SIMIL MAINE COON RECUPERATA DAL MOTORE DI UNA MACCHINA PER TROVARE UN’ ADOZIONE DEL CUORE:

“Non si sa da dove provenga né quanta strada abbia fatto per arrivare qui. Il 28 giugno ho aperto il portellone come tutte le mattine e sentivo dei miagolii provenienti dalla via ma non riuscivo a capire da dove esattamente. Dopo un po’ smette e ho pensato fosse qualche gattino di passaggio, a pranzo di nuovo il miagolio alla fine la sera mi accorgo che il miagolio proveniva da un auto così insieme a tutti i vicini abbiamo cercato di prenderla. I tentativi son stati tantissimi perché lei era terrorizzata, andava da un motore all’altro, alla fine a mezzanotte era stremata, siamo riusciti ad aprire veloce il cofano e l’abbiamo recuperata.

Guenda❤️ simil Maine Coon, femmina a pelo lungo di 2/3 mesi, abituata alla convivenza con cani e gatti.

Si trova vicino Sassari ma è adottabile in tutta la Sardegna e nord Italia.

Si preferisce Adozione in appartamento in Totale sicurezza (zanzariere alle finestre) no balcone/cortile.

Per l’adozione occorre compilare un questionario e fare un breve colloquio con una volontaria della vostra zona!

Guenda È sverminata, spulciata e Chippata.

Per informazioni contattare solo WhatsApp

3464135931″

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda .

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cerco casa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove