RADIO ZAMPETTA SARDA PROPONE L’ ADOZIONE DEL CUORE PER DUE CUCCIOLI.

Queste due meraviglie si trovano a Quartu Sant’Elena, sono un fratellino e una sorellina di quattro mesi.

Si cerca adozione responsabile e consapevole che possa garantire una vita serena con tanto amore.

Potete conoscerli senza impegno contattando il+39 375 576 2721 con un primo messaggio whatsapp.

Solo a persone veramente amanti degli animali, speriamo in un’ adozione di coppia, cerchiamo di non separarli si vogliono bene, ma non è vincolante per buona adozione.

Aiutate a condividere per dare una possibilità di rinascita a queste due creature bisognose di tanto amore.