RADIO ZAMPETTA SARDA; VITTIMA DI ABBANDONO, OSCAR GIGI FELV IN CERCA DI ADOZIONE.

Quanto scoraggia l’ adozione di un gatto felv?

Vi racconto la sua storia, con la speranza di fare breccia nel cuore di una persona che vuole cambiare le sorti di Oscar Gigi, che vuole far ritrovare ai suoi occhi la felicità di una vita negata, aldilà della felv, al momento asintomatica.

Oscar fa ingresso per la prima volta in un quartiere di Quartu Sant’Elena nell’ agosto 2025, si presenta come un bellissimo gatto, ben curato.

Col passare dei mesi si sposta nel perimetro opposto dove ci viene segnalato per la prima volta come possibile smarrimento, ma al nostro appello nessuno risponde e l’ ipotesi di un gatto così bello che sia stato abbandonato prende forma.

Oscar Gigi non è stato castrato e la vita di strada inizia a segnare il suo corpicino, dopo qualche mese inizia a perdere il pelo e a girovagare in mezzo alla strada e sotto la pioggia a tutte le ore senza meta, allo sbando totale.

Radio Zampetta Sarda decide di intervenire, grazie alla collaborazione di diverse persone, è stato recuperato e attualmente è presso il Centro Veterinario Sardo a Cagliari sotto le premurose cure del Vet Gianmarco Piano.

Il bellissimo micio da una prima visita si scopre che ha il corpicino segnato da profondi morsi e graffi, quindi si imposta un piano terapeutico che prevede la somministrazione antibiotica per evitare complicanze, queste lesioni hanno causato una forma di alopecia.

Oscar Gigi è un giovanissimo gatto che non supera i 2 anni, è stato sottoposto a un check-up completo, test parvo, giardia e fiv negativo, pcr per felv positivo asintomatica, esami ematologici completi con biochimico perfetti.

L’ adottante verrà sostenuto per eventuali spese veterinarie nel caso in cui la felv dovesse dare problemi, ma oggi Oscar Gigi ha bisogno di tanto amore, è di buon appetito, e ha bisogno di sentirsi al sicuro.

Mostra inizialmente un carattere diffidente ma molto tranquillo, ha sicuramente molta paura e si mette sulla difensiva ma rispettando i suoi tempi di inserimento si trasformerà in un concentrato di tenerezza.

La sua cartella clinica è a disposizione di chi volesse prenderne visione.

Per tutte le info contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza, adottabile in Sardegna e centro- Nord Italia.

Radio Zampetta Sarda crede in voi lettori ed è certa che Oscar Gigi troverà una vera adozione per la vita.

Condividete affinché la sua storia arrivi al cuore giusto.