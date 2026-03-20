RADIO ZAMPETTA SARDA; RACCOLTA FONDI PER LA RINASCITA DI OSCAR GIGI.

Oscar Gigi e la sua rinascita.

Oscar fa ingresso per la prima volta in un quartiere di Quartu Sant’Elena nell’ agosto 2025, si presenta come un bellissimo gatto, ben curato.

Col passare dei mesi si sposta nel perimetro opposto dove ci viene segnalato per la prima volta come possibile smarrimento, ma al nostro appello nessuno risponde e l’ ipotesi di un gatto così bello che sia stato abbandonato prende forma.

Oscar Gigi non è stato castrato e la vita di strada inizia a segnare il suo corpicino, dopo qualche mese inizia a perdere il pelo e a girovagare in mezzo alla strada e sotto la pioggia a tutte le ore senza meta, allo sbando totale.

Radio Zampetta Sarda decide di intervenire, grazie alla collaborazione di diverse persone, è stato recuperato e ricoverato per una settimana presso il Centro Veterinario Sardo a Cagliari, sotto le premurose cure del Vet Gianmarco Piano.

Il bellissimo micio da una prima visita si scopre che ha il corpicino segnato da profondi morsi e graffi, quindi si imposta un piano terapeutico che prevede la somministrazione antibiotica per evitare complicanze, queste lesioni hanno causato una forma di alopecia.

Oscar Gigi è un giovanissimo gatto che non supera i 2 anni, è stato sottoposto a un check-up completo, test parvo, giardia e fiv negativo, pcr per felv positivo asintomatica, esami ematologici completi con biochimico perfetti.

Attualmente è in stallo, stiamo cercando di farlo rifiorire, un’ esperta in razze sostiene sia un snowshoe, comunque aldilà della razza abbiamo bisogno di coprire le spese, nel gofund sono stati pubblicati tutti i referti, e in aggiunta verranno pubblicate le fatture.

Un grande abbraccio a chi ha contribuito con donazione e condivisione, continuate a far conoscere la sua storia.

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