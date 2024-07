Querce secolari e boschi distrutti dalle fiamme, a Nuoro mille ettari in fumo: “Più controlli anche di notte”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuoro – Task force contro i piromani: si rafforza la flotta di chi combatte per proteggere il territorio da chi tenta di distruggerlo con il fuoco. Le Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie di OrthobenEssere: “Vista la situazione attuale, ci impegneremo nel monitorare ulteriormente e con maggior frequenza il territorio, con turni anche nelle ore notturne”. Quando un’immagine vale più di mille parole: la devastazione dopo gli incendi, la terra che è diventata nera, incenerita. Questo è ciò che rimane a Sa Serra, Nuoro, oltre mille ettari sono andati in fumo e la disperazione tra i residenti e chi ama la natura è palpabile, sconfortante. Descrive bene i sentimenti che si rincorrono l’associazione ambientale OrthobenEssere che, attraverso numerose e forti immagini racconta quello che è accaduto i giorni scorsi nel cuore della Sardegna: “Sa Serra, uno dei territori più boschivi della Barbagia, è rinomata per l’innumerevole presenza di querce da sughero, molte delle quali secolari. Questi patriarchi del bosco, testimoni silenti del passare del tempo, cha da un umile germoglio hanno impiegato decenni, se non centinaia di anni per crescere, sono stati divorati in pochissimo tempo dalla furia inesorabile del fuoco. Flora e fauna devastate. In alcune zone il fuoco è passato più velocemente e si spera che alcune piante possano riprendersi, anche se la siccità non sarà di aiuto. In altre aree il fuoco ha camminato lentamente, bruciando integralmente gli alberi, fino all’interno. Davanti a simili azioni, il senso di impotenza è estenuante. E nelle ultime ore, nuovi incendi si stanno verificando in tutta l’isola. Ma, aldilà del rispetto inesistente di alcuni individui nei confronti del proprio territorio, dell’isola dove si è nati e cresciuti, dobbiamo ricordarci che tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa. In queste situazioni i minuti fanno la differenza tra metri ed ettari bruciati.

Pertanto, è doveroso avere un occhio vigile su comportamenti che possono mettere a rischio l’ambiente e, in caso di avvistamento di incendio, è importantissimo avvisare tempestivamente le autorità competenti chiamando il 1515 (Corpo Forestale) o il 115 (Vigili del Fuoco). La chiamata è totalmente gratuita, ed è un gesto che davvero può fare la differenza! OrthobenEssere nel 2006 ha istituito le GEAV (Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie) che, tra le tante attività, svolgono un costante servizio di perlustrazione e segnalazione incendi. Vista la situazione attuale, ci impegneremo nel monitorare ulteriormente e con maggior frequenza il territorio, con turni anche nelle ore notturne”.