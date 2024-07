Cagliari, tutto pronto per la sagra del pesce 2024 a Sant’Elia: “Ci aspettiamo ventimila persone”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Edizione numero 14 della sagra del pesce confermata nel rione cagliaritano di Sant’Elia. Sabato 3 e domenica 4 agosto tutti in fila dalle diciannove nel piazzale del Lazzaretto per gustare pesci freschi e fritti, vino a volontà e anguria. Gli organizzatori dell’evento, come per le edizioni precedenti, si attendono una vera e propria invasione: “Almeno ventimila persone, come è stato dodici mesi fa”, spiega Andrea Loi, presidente dell ‘associazione “Sagra del pesce Borgo Vecchio Sant’Elia”. In azione un centinaio di volontari e previste almeno due file, per cercare di accontentare tutti i partecipanti in tempi ragionevoli. E, ancora una volta, i protagonisti saranno proprio i pesci pescati dagli storici pescatori del rione popolare cagliaritano. Le serate inizieranno alle diciannove, ma si tratta di un orario puramente indicativo: gli anni passati, infatti, c’era gente in fila anche da due ore prima pur di non dover attendere a lungo prima di sedersi e gustare i pesci tipici del golfo cagliaritano.

Confermata anche la musica, con canzoni e karaoke in programma tra le tavolate di cagliaritani, ma anche di turisti pronti a vivere una serata pienamente “casteddaia”.