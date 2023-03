Quartucciu, una giornata solidale all’Istituto Penale per i Minorenni

Giornata solidale all’Istituto Penale per i Minorenni: i ragazzi si sono impegnati anche nella preparazione delle pizze guidati da Angelo Ghiani. Un’iniziativa volta a coinvolgere i giovanissimi che, per vari motivi, affrontato il percorso all’interno del carcere minorile che ha la finalità, soprattutto, di indirizzare i ragazzi verso la giusta strada. Storie anche drammatiche emergono dalle loro vite che, volendo, hanno tutto il tempo per recuperare e godersi la “rinascita” nel modo più appropriato, imparando professioni, mesteri e l’idonea misura di correttezza verso il prossimo.

A raccontare l’intensa e speciale giornata è la vicesindaca Elisabetta Contini: “Ho avuto il privilegio ieri di poter partecipare alla Nuova Giornata Solidale presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu (Cagliari).

La giornata e l’iniziativa, organizzata grazie alla stretta collaborazione tra la Direzione dell’Istituto Penale per i Minorenni e la Fondazione Carlo Enrico Giulini, ha visto la partecipazione dell’A.G.I. (Associazione Giardini Italiani), che assumerà nell’Istituto la gestione del progetto “Orto-giardino”.

Un’esperienza forte e credo unica che mi ha permesso di condividere, insieme all’ assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois, all’ assessore Walter Caredda ai presenti ed i ragazzi ospiti dell’ Istituto, un momento di accoglienza con la possibilita di assistere alla partita di calcio a 5 che ha visto fronteggiarsi i ragazzi dell’IPM e la squadra Sgaravatti Group.

A seguire un momento conviviale offerto dai partner dell’iniziativa: Amici del giardino, Comune di Quartu Sant’Elena, Comune di Quartucciu, Lions Club Cagliari Karel, Promisa, Aidda delegazione Sardegna, Sgaravatti Group.