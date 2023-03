Pirri, nuove certificazioni per un’eccellenza locale: l’aceto di vernaccia, mirto, balsamico e bianco

Nuove certificazioni per un’eccellenza locale: nascono l’aceto di vernaccia, mirto, balsamico e bianco per proseguire con la valorizzazione delle tradizioni e della cultura sarda.

L’acetificio Remigio Spiga, nato nel 1961, rappresenta da sempre un’identità apprezzata e rinomata nel settore: da qualche tempo ha deciso di promuovere maggiormente i sapori tradizionali caratteristici dell’Isola, ben conosciuti, apprezzati e ricercati anche dai grandi chef. Senza clamori e tanta pubblicità si sono conquistati il podio per la semplice genuinità che li contraddistingue: ed è così anche per le varianti dell’aceto tradizionale realizzate a Pirri che aggiungono quel tocco in più al condimento, che parla di Sardegna, dei suoi profumi e sapori più caratteristici.