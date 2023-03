Villacidro, 90 mila euro per il restauro della Chiesa di San Sisinnio

90 mila euro per una delle chiese campestri più suggestive dell’intera Sardegna che risale alla prima metà del XVII secolo. Il sindaco Federico Sollai: “Dopo tanto tempo finalmente sarà avviato un primo intervento di restauro che riguarderà il loggiato e la facciata della Chiesa”.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto che nasce “da una forte spinta di questa amministrazione che si è attivata fin dal suo insediamento per recuperare le risorse necessarie a intervenire nella parte più ammalorata della struttura. Per noi e per l’intera comunità villacidrese la Chiesa ha un forte carattere identitario e un valore storico inestimabile. Crediamo che preservarla e valorizzarla, non solo durante le celebrazioni religiose con tradizione pluricentenaria, possa contribuire a renderla uno dei maggiori luoghi di attrattività del nostro territorio. La Chiesa è inserita in un luogo suggestivo con un valore ambientale straordinariamente unico nel suo genere in tutto il mediterraneo.

L’intervento verra completato con il progetto di restauro e manutenzione della copertura e della parte interna che la Parrocchia di Santa Barbara stà predisponendo per un importo del finanziamento di 159 mila euro”.