Cagliari, la disavventura di un turista in aeroporto: l’aereo atterra alle 2, persa l’auto a noleggio. Girare la Sardegna è più difficile quando a causa die ritardi il tuo volo arriva a tarda notte e la tua offerta scade, perché la saracinesca del noleggio la trovi chiusa. Ecco cosa è successo ieri notte allo scalo di Elmas. “viaggiare così nell’isola è veramente un’odissea- racconta il turista a Cadsteddu Online- è successo che ero riuscito a ottenere un’auto a noleggio a buon prezzo, ma ritirarla era impossibile. L’unica soluzione era cambiare compagnia e prenderne un’altra online, ma pagando il triplo”. Il tutto è avvenuto davanti a diversi testimoni, compresi i pochi tassisti presenti ancora a quell’ora in aeroporto, dove in questi giorni frenetici atterrano voli ad ogni ora. Non senza disagi.