I carabinieri della Stazione di Selargius hanno dato esecuzione oggi a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di una 22enne disoccupata, già nota alle Forze di Polizia.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito del procedimento avviato a seguito della denuncia presentata nel novembre scorso dalla madre della giovane, la quale aveva riferito di essere vittima, sin dal 2017, di reiterati comportamenti vessatori messi in atto dalla figlia convivente. Secondo quanto ricostruito nella querela, tali condotte consistevano in minacce, ingiurie, violenza verbale e fisica, in grado di generare nella donna un grave e perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Nella circostanza, la denunciante era stata informata della possibilità di rivolgersi alla rete antiviolenza e, contestualmente, era stato attivato il protocollo “Codice Rosso”, con immediata comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria, che, valutate le risultanze degli accertamenti, ha inteso disporre l’odierno provvedimento.

I militari, ricevuta l’ordinanza cautelare, hanno rintracciato la giovane presso la sua abitazione, procedendo alla notifica del provvedimento.