Nel corso della nottata, i carabinieri del Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 44enne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Mentre la pattuglia stava percorrendo una strada della periferia cagliaritana, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto. Insospettiti, hanno deciso di controllarlo e sottoporlo a perquisizione personale, trovandolo in possesso di un pannello zincato appena rimosso dalla recinzione di un vicino istituto scolastico cittadino. Gli immediati accertamenti hanno poi confermato la provenienza furtiva del materiale.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e trattenuto in stato di arresto, in attesa dell’udienza.