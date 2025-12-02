Non sono passate inosservate le decorazioni appese ai pali dell’illuminazione pubblica che hanno scatenato l’ironia di chi proprio non ha colto che sono mezze lune anziché banane o “piselli”. Si, perché tra i tanti commenti e post social c’è chi ha visto i baccelli di piselli: “Non bastava la pornostar scelta come testimonial della festa paesana, si scopre che il vero simbolo del Natale è la banana”. “A me sembravano piselli” si legge.

Ma niente di tutto ciò è l’intento di chi ha voluto rallegrare le vie in vista delle festività di fine anno: sono solo mezze lune dall’ironica interpretazione. E se a Quartu Sant’Elena i panda della rotonda, quest’anno è arrivato anche il piccolo, segnale che la famiglia si è allargata, sono diventati famosi in tutto l’hinterland, non si esclude che anche la fase lunare, che indica il ciclo vitale, la crescita, il cambiamento, possa diventare una nuova icona. E se così non fosse, pazienza, ma almeno le ribattezzate banane hanno strappato un sorriso a tanti, bene prezioso che a volte scarseggia.