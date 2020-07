È stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso l’uomo che, in tarda serata, si è ribaltato con la sua auto a Quartucciu, in via Piras. I soccorritori hanno raggiunto l’ospedale a sirene spiegate, si tratta di un codice rosso “per dinamica”. Nella zona di via Quartu a Quartucciu si è scatenato il caos, l’auto ha colpito diverse auto in sosta e anche uno scooter. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coinvolta una Citroen C1 e uno scooter finiti seriamente danneggiati.