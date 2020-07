Cagliari, rissa e caos nella notte in via Roma: due giovani finiscono all’ospedale (VIDEO)

Tensione in tarda serata in via Roma a Cagliari, due giovani sono stati trasportati all’ospedale Marino in codice verde. Stando alle prime informazioni, è scoppiata una rissa. Sul posto sono intervenute due auto dei carabinieri, un’auto della polizia, una pattuglia della polizia Municipale e un’ambulanza del 118. Tante le persone, a spasso in un venerdì sera di piena estate, che hanno visto arrivare le forze dell’ordine e i soccorsi. E, come confermato dalla centrale operativa del 118, all’origine dei ferimenti c’è stata una rissa. Non si conosce il numero delle persone coinvolte ma bordo dell’ambulanza, partita da via Roma in direzione ospedale Marino, sono state trasportate una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 23. Un terzo giovane ha rifiutato le cure.