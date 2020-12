Traffico bloccato per un incidente sulla 554 nei pressi di Gannì e l’innesto per la zona industriale di Quartucciu. Non è chiara la dinamica, secondo le prime notizie, ci sarebbero due feriti.

Sul posto i carabinieri di Quartu, due ambulanze e vigili del fuoco. Forti rallentamenti al traffico.

(notizia in aggiornamento)