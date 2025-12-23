Quartucciu e Quartu Sant’Elena si preparano ad accogliere il periodo più suggestivo dell’anno con
“Voci, tempi e tradizioni”, un evento diffuso che animerà i due centri sabato 27 e domenica 28
dicembre 2025, nel cuore delle festività che accompagnano verso la fine dell’anno.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Sàmula, nasce come progetto di valorizzazione del
patrimonio storico, architettonico e culturale del territorio, promuovendo la conoscenza dei luoghi
simbolici, della memoria collettiva e del ruolo delle famiglie storiche nella costruzione dell’identità
locale. Un itinerario fatto di esperienze, narrazioni e partecipazione attiva della comunità.
A Quartucciu, presso DoMusArt, si terranno diversi laboratori esperienziali rivolti a grandi e
piccoli:
• laboratori di ceramica dedicati ai manufatti della Civiltà Nuragica;
• laboratori di lavorazione del pane, a cura della Pro Loco di Quartucciu;
• laboratorio di costruzione delle launeddas, antico strumento della tradizione musicale
sarda;
• laboratori scientifici “Micromondi nel piatto”, curati dalla Scuola IIS De Santis–Deledda,
per unire conoscenza, scienza e cultura del cibo.
Il programma dedica ampio spazio alla musica itinerante a tema natalizio, che risuonerà tra le vie
dello shopping grazie a un coinvolgente duo di launeddas e organetto, accompagnando residenti e
visitatori in un’atmosfera festosa e partecipata.
Sono previsti inoltre percorsi guidati tra la storia e i monumenti di Quartucciu che offrono
l’opportunità di riscoprire il patrimonio locale attraverso racconti e testimonianze.
Grande attenzione sarà dedicata anche alla natura, con trekking naturalistici a Bruncu ‘e su Soli e
Sant’Isidoro, lungo vie agropastorali immerse nel silenzio, tra panorami suggestivi e paesaggi
identitari del territorio.
A chiudere la prima giornata, un concerto con tributo a Fabrizio De André, omaggio a una delle
voci più profonde della musica italiana, capace di unire poesia, impegno e memoria collettiva. La
seconda giornata si chiude con il Laboratorio di letture e poesie emozionali, curato dal Gruppo
Culturale Alessandra Sorcinelli, pensato per creare spazi di ascolto e riflessione.
“Voci, tempi e tradizioni”, con il patrocinio gratuito dei Comuni di Quartu Sant’Elena e Quartucciu,
è reso possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Quartucciu, le associazioni culturali,
scuole e realtà del territorio, e alla disponibilità gratuita degli spazi di DoMusArt di Quartucciu. Un
ringraziamento speciale a Don Elvio Puddu per il prezioso sostegno. Un viaggio tra passato e
presente, tra cultura e paesaggio, per vivere le festività di fine anno all’insegna della condivisione.