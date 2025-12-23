Una settimana dopo l’appello lanciato in diretta nazionale a Chi l’ha visto?, di Martina Lattuca non c’è ancora alcuna traccia. La 49enne di Selargius è scomparsa il 18 novembre e, da quel giorno, le ricerche non hanno prodotto risultati concreti, alimentando l’angoscia dei familiari, che temono possa aver “fatto un brutto incontro”.

Martina vive a Selargius con il figlio e il compagno e lavora come commessa in una libreria dell’hinterland cagliaritano. Il giorno della scomparsa non ha fatto rientro a casa e di lei si sono perse le tracce. La sua auto è stata ritrovata parcheggiata lungo viale Calamosca, mentre alcuni effetti personali sono stati rinvenuti tra le rocce e il mare della zona: elementi che, al momento, rappresentano gli unici riscontri certi di quella giornata. Dopo settimane di silenzio e ricerche senza esito, la famiglia una settimana fa e dopo un appello della cugina sui social, ha deciso di rivolgersi alla trasmissione di Rai 3 per lanciare un appello pubblico, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili a chiarire cosa sia accaduto. A distanza di sette giorni dalla messa in onda, tuttavia, nessuna segnalazione decisiva è arrivata agli inquirenti.

Alla mobilitazione si è unito anche lo scrittore Piergiorgio Pulixi, che ha affidato ai social un messaggio di sostegno alla famiglia. Pulixi era stato ospite pochi giorni prima nella libreria di Quartucciu dove lavora Martina per la presentazione di un suo libro. Nel suo appello, lo scrittore ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti e ha chiesto agli investigatori di fare piena luce su una vicenda che lascia ancora troppi interrogativi aperti. Intanto, a più di un mese dalla scomparsa e a pochi giorni dal Natale, l’attesa di notizie continua, mentre familiari e amici non smettono di sperare nel lieto fine.